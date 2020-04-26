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Во Львовской области в автомобиле Минобороны заживо сгорел мужчина: подробности и фото

26 апреля, 11:58

Татьяна Очеретяна

Еще один человек получил сильные ожоги

Во Львовской области сгорел автомобиль Министерства обороны Украины. В результате пожара погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

"26 апреля в 2:45 на диспетчерский пункт "службы 101" поступило сообщение о пожаре в г.Судовая Вишня по ул. Станционная на грузовой платформе железнодорожного вокзала "Судовая Вишня" в грузовом автомобиле "ЗИЛ 131", который принадлежит Министерству обороны Украины. В результате пожара в автомобиле погиб человек, еще один получил ожоги", – сказано в сообщении.

На сайте отмечают, что на место пожара отправились спасатели. На момент прибытия весь автомобиль уже был в огне. Из салона транспортного средства достали мужчину 1967 года рождения, он получил 60% ожогов тела – туловища, лица и рук 2-3 степени. Погасив огонь, спасатели обнаружили еще одного человека в автомобиле, однако он был мертв.

Огонь полностью уничтожил автомобиль. Спасатели рассказали, что удалось спасти два соседних автомобиля от возгорания и поражения. Были привлечены 6 спасателей и 2 единицы спецтехники.

Причины возгорания устанавливаются правоохранителями.

Напомним, ранее в Киеве сгорел автомобиль патрульной полиции, стоявший на парковке перед домом: прежде чем пожарным удалось справиться с огнем, он перекинулся на два стоящих рядом автомобиля.

Кроме того, в Лозовой Харьковской области произошло жуткое ЧП – 23-летний парень сгорел в собственной легковушке.

Также смотрите, как в Одесской областилегковушка Volkswagen Passat врезалась в бетонную стелу и загорелась:

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