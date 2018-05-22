Во Львовской области в детском садике отравились дети

В райцентре Сокаль Львовской области в детском садике отравились пятеро детей. У всех пострадавших диагностировали острый гастроэнтероколит.

"Сообщение о госпитализации поступило от Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. В период с 16 мая по 21 мая в инфекционное отделение Сокальской центральной районной больницы поступило пятеро маленьких пациентов", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Все пострадавшие посещали и питались в детском саду №7 г. Сокаль. Состояние пациентов удовлетворительное. Проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Напомним, недавно в одном из частных пансионатов города Трускавец Львовской области отдыхала детская группа из Харькова, и 12 детей, в возрасте от 8 до 14 лет получили пищевую токсикоинфекцию средней тяжести.

Ранее во Львове в результате пищевого отравления за медицинской помощью обратились 12 человек. Все они питались в ресторане "Панська чарка", что в центре города на ул. Винниченко.

Также сообщалось, что во Львове рыбой отравились более 70 человек, в том числе и дети. "Деликатес" они приобрели в одном из торговых киосков на рынке "Привокзальный".