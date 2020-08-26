Українська
$ 27,44
32,41
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Во Львовской области в ДТП погиб 10-летний ребенок: его родители в больнице

26 августа, 10:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мальчик скончался по дороге в больницу

В Каменка-Бугском районе Львовской области столкнулись две легковушки. В результате ДТП погиб 10-летний мальчик.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, родителей ребенка с телесными повреждениями забрали в больницу. Авария произошла вчера, 25 августа, в 17:40 в селе Гаек.

По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля BMW, житель Львова, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Opel, который двигался во встречном направлении.

От травм, полученных в результате ДТП, 10-летний пассажир Opel скончался по дороге в больницу. 49-летнего водителя Opel и его 42-летнюю жену госпитализировали с телесными повреждениями. Все они – жители Сокольского района.

Реклама

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения". Виновнику аварии грозит до восьми лет тюрьмы.

В тренде
Украинцы массово едут на отдых: трасса Киев – Одесса стоит в пробках (фото, видео)

Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области в ДТП погиб мужчина, ранены двое детей. Копы задержали водителя, который выехал на встречную полосу.

Также напомним, во Львовской области произошло ДТП, жертвой которого стал один человек, еще четверо – получили травмы различной тяжести.

Реклама

Кроме того, в Киеве легковушка сбила трех студенток:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП полиция мальчик погибшие пострадавшие Западная Украина Львовска область
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Без симптомов практически не бывает: врач из Львова рассказал, как распознать COVID-19
Без симптомов практически не бывает: врач из Львова рассказал, как распознать COVID-19Запад
"Маленькая Венеция": на Закарпатье город ушел под воду (видео)Запад
Список
Список "красных" снова увеличился: в каких областях запретили смягчать карантинУкраина
"Голодный карантин" в Черновцах вынудил срочно собирать облсоветЗапад
В больницу попала вся семья: во Львове от COVID-19 умерла молодая женщина
В больницу попала вся семья: во Львове от COVID-19 умерла молодая женщинаЗапад
Как задержали самого кровавого маньяка Украины: подробности
Как задержали самого кровавого маньяка Украины: подробностиУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять