Во Львовской области в ДТП погиб 10-летний ребенок: его родители в больнице

Мальчик скончался по дороге в больницу

В Каменка-Бугском районе Львовской области столкнулись две легковушки. В результате ДТП погиб 10-летний мальчик.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, родителей ребенка с телесными повреждениями забрали в больницу. Авария произошла вчера, 25 августа, в 17:40 в селе Гаек.

По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля BMW, житель Львова, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Opel, который двигался во встречном направлении.

От травм, полученных в результате ДТП, 10-летний пассажир Opel скончался по дороге в больницу. 49-летнего водителя Opel и его 42-летнюю жену госпитализировали с телесными повреждениями. Все они – жители Сокольского района.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения". Виновнику аварии грозит до восьми лет тюрьмы.

Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области в ДТП погиб мужчина, ранены двое детей. Копы задержали водителя, который выехал на встречную полосу.

Также напомним, во Львовской области произошло ДТП, жертвой которого стал один человек, еще четверо – получили травмы различной тяжести.

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Кроме того, в Киеве легковушка сбила трех студенток:

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