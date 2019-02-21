Во Львовской области в ДТП попал автобус с пассажирами: есть погибший

В автобусе находилось около 25 человек

Фото: УНН

Во Львовской области в ДТП попал автобус с пассажирами: есть погибший //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg 2019-02-21T11:10:41+02:00 Запад В автобусе находилось около 25 человек

На автодороге "Львов-Шегини" в одном из сел Городокского района сегодня, 21 февраля, около трех ночи произошло смертельное ДТП.

"Столкнулись автобус, который осуществлял международные пассажирские перевозки, за рулем которого находился 46-летний киевлянин и автомобиль Mercedes, за рулем которого находился 35-летний житель Городка", – сообщают в полиции.

В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Никто из 25 пассажиров автобуса за медицинской помощью никто не обращался.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ. Наказание, предусмотренное санкцией статьи – от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее во Львове возле автостоянки столкнулись 10 авто. ДТП произошло из-за нечищенной от снега дороги.

Также во Львовской области при выезде из города Радехов на автодорогу "Львов – Луцк" произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

Кроме этого, в ДТП во Львовской области погибли трое военных Академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львовской области в ДТП попал автобус с пассажирами: есть погибший". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.