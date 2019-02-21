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Во Львовской области в ДТП попал автобус с пассажирами: есть погибший

Сегодня, 11:10

В автобусе находилось около 25 человек

Фото: УНН
Во Львовской области в ДТП попал автобус с пассажирами: есть погибший //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg Запад В автобусе находилось около 25 человек

На автодороге "Львов-Шегини" в одном из сел Городокского района сегодня, 21 февраля, около трех ночи произошло смертельное ДТП.

"Столкнулись автобус, который осуществлял международные пассажирские перевозки, за рулем которого находился 46-летний киевлянин и автомобиль  Mercedes, за рулем которого находился 35-летний житель Городка", – сообщают в полиции.

В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Никто из 25 пассажиров автобуса за медицинской помощью никто не обращался.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ. Наказание, предусмотренное санкцией статьи – от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее во Львове возле автостоянки столкнулись 10 авто. ДТП произошло из-за нечищенной от снега дороги.

Также во Львовской области при выезде из города Радехов на автодорогу "Львов – Луцк" произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

Кроме этого, в ДТП во Львовской области погибли трое военных Академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного.

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Тег автобус, ДТП, Львов, погибший

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