Во Львовской области в лобовом ДТП пострадали 11 человек (фото)

Один из автомобилей выехал на полосу встречного движения

Во Львовской области произошло ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen Crafter и автомобиля Audi, в результате которого пострадали 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел сегодня, 3 июля, около 9:40 на автодороге Киев – Чоп в селе Нагорное Сколевского района.

"Как предварительно установили правоохранители, столкнулись микроавтобус Volkswagen, которым управлял 45-летний житель города Хмельницкий и легковой автомобиль Audi, за рулем которого находился житель Закарпатья в возрасте 32 года. Также предварительно установлено, что водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение", – написали на сайте правоохранителей.

В результате ДТП пострадали 11 человек: водитель и двое пассажирок легковушки, а также восемь пассажиров микроавтобуса.

На место происшествия выехали следователи, полицейские устанавливают личности участников и обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее на Закарпатье перевернулась маршрутка с пассажирами, в результате чего как минимум одна женщина погибла на месте и еще не менее трех пассажиров получили травмы.

Кроме того, в селе Здвижевка Бородянского района Киевской области в результате дорожной аварии погибли 33-летняя мать, ее 11-летний сын и 39-летнего возраста женщина со своей 12-летней дочерью.

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