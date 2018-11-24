Во Львовской области в канализацию слили 200 литров спиртного

Сотрудники Государственной фискальной службы Львовской области слили в канализацию почти 200 литров алкоголя, который был конфискован у контрабандистов на таможне.

133 литра вина и 50 литров пива вылили в очистные сооружения города Пустомыты. Стоимость уничтоженной продукции оценивается в 11,5 тысяч гривен. "Расправится" с сотнями бутылок контрабанды таможенникам помогли общественные активисты.

Напомним, ранее в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины блокировали ввоз на территорию Украины контрабандных подакцизных товаров.

А в Хмельницком инспекторы Государственной фискальной службы во время проверок магазинов, где продается импортный алкоголь, обнаружили 1100 немаркированных бутылок спиртного.

Также мы писали о том, как в Чернигове сотрудники СБУ разоблачили и прекратили работу масштабного производства поддельного алкоголя.

Как выяснилось, подпольные цеха по изготовлению фальсификата обустроили четверо местных жителей в складских зданиях одной из оптовых баз и гаражных помещениях частных домов. Контрафактный алкоголь изготавливали в антисанитарных условиях, а сырье для него было сомнительного происхождения. Готовую продукцию дельцы сбывали под видом марок известных отечественных и иностранных брендов через сеть предприятий торговли на территории региона.