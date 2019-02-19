Во Львовской области в отеле вспыхнул масштабный пожар

Пламя охватило 1 тысячу "квадратов" здания

Фото: ГСЧС во Львовской области.

Во Львовской области в отеле вспыхнул масштабный пожар //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/b9a/0da/5c6b9a0dafd27.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/b9a/0da/5c6b9a0dafd27.jpeg 2019-02-19T08:04:00+02:00 Запад Пламя охватило 1 тысячу «квадратов» здания

Во Львовской области спасатели ликвидировали масштабный пожар в отеле. Из здания эвакуировали 18 человек, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Пожар вспыхнул 19 февраля в 00:07 в поселке Славское Сколевского района. Как выяснилось, огонь охватил четырехэтажное здание с мансардой отеля "Терем". Пламя прибывшим на место спасателям удалось ликвидировать только утром, в 6:06. Общая площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров.

"Жертв и пострадавших нет. В ходе тушения пожара на свежий воздух выведено 18 человек", – отметили в ГСЧС.

Напомним, недавно в Николаеве в девятиэтажном жилом доме произошел масштабный пожар: пламя охватило квартиры трех верхних этажей здания. Огонь спасатели тушили на протяжении трех часов.

Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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