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Во Львовской области в пожаре погиб младенец

11 сентября, 12:17

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Еще двоих детей родителям удалось спасти

Во Львовской области в результате пожара в жилом доме погиб младенец.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, трагедия произошла утром 11 сентября в селе Звертов Жолковского района.

На момент возгорания в доме находилось трое детей, родители вынесли детей из горящего здания на свежий воздух. Двое детей не пострадали, а вот мальчик, 2019 года рождения, получил ожоги и по дороге в больницу скончался.

"В 07:39 пожар локализован и в 07:57 полностью ликвидирован. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 5 кв. м, повреждены стены на площади 30 кв. м и потолок на площади 16 кв. м", – добавили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекалось 9 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщали, что в Черниговской области сгорел дом многодетной семьи – погибли отец и двухлетний ребенок. Соседям удалось спасти пятеро детей от 4 до 12 лет.

Также напомним, в Киеве вспыхнул серьезный пожар в квартире на 24-м этаже. Спасаясь от дыма и огня, жилец квартиры выбрался на кондиционер за окном.

Видео: Киев Оперативный

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Львов трагедия гибель младенец Львовская область Западная Украина пожар ГСЧС
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