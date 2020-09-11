Во Львовской области в пожаре погиб младенец

Во Львовской области в результате пожара в жилом доме погиб младенец.
Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, трагедия произошла утром 11 сентября в селе Звертов Жолковского района.
На момент возгорания в доме находилось трое детей, родители вынесли детей из горящего здания на свежий воздух. Двое детей не пострадали, а вот мальчик, 2019 года рождения, получил ожоги и по дороге в больницу скончался.
"В 07:39 пожар локализован и в 07:57 полностью ликвидирован. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 5 кв. м, повреждены стены на площади 30 кв. м и потолок на площади 16 кв. м", – добавили в ведомстве.
К ликвидации пожара привлекалось 9 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее мы сообщали, что в Черниговской области сгорел дом многодетной семьи – погибли отец и двухлетний ребенок. Соседям удалось спасти пятеро детей от 4 до 12 лет.
Также напомним, в Киеве вспыхнул серьезный пожар в квартире на 24-м этаже. Спасаясь от дыма и огня, жилец квартиры выбрался на кондиционер за окном.
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