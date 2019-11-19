На Львовщине в воинской части вспыхнул пожар: погиб офицер

Еще одного военнослужащего госпитализировали с ожогами

Фото: ГСЧС Киева

Во Львовской области утренний пожар в воинской части унес жизнь офицера. Об этом сообщили в пресс-службе Командования Сухопутных войск ВСУ.

Пламя вспыхнуло около 5:00 19 ноября в одной из воинских частей в поселке Старычи, Яворивского района. Кроме того, еще один военнослужащий получил травмы. Его с ожогами отправили в центральную районную больницу.

"Причины и обстоятельства происшествия выясняют представители Военной службы правопорядка ВС Украины и Национальной полиции Украины", - отметили в пресс-службе.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие происшествия чаще случаются в городах и приводят к смертям.

Напомним, не так давно в Черкасской области в результате пожара в селе Медведевка погибли двое маленьких детей, а еще один оказался в больнице. Погибшим малышам было два и три года, а госпитализированный младенец – 2019 года рождения.

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