Автомобиль разорвало на части: во Львовской области в жутком ДТП пострадали дети (фото)

Во Львовской области неподалеку от города Буск столкнулись "Нива" и Lexus. Авария произошла 27 июля.

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Как сообщает Varta1, по предварительным данным, пострадали двое детей и водитель иномарки. Он находится в тяжелом состоянии. Количество пострадавших на данный момент уточняется.

На место ДТП прибыли три скорые, людям оказывают помощь. Сотрудники ГСЧС распознают машину.

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Ранее мы сообщали, что во Львовской области на трассе Киев – Чоп дорогу не поделили сразу три автомобиля. В аварии погибли два человека, еще один – ранен. Известно, что водитель Infiniti выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan. После этого "японец" врезался в автомобиль Peugeot Partner. Кроме того, обломками разбитых авто была повреждена Mazda.

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Также напомним, не так давно на автодороге Киев – Чоп, неподалеку от Мукачева, в жутком ДТП погибли три человека: водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров – 10-летняя девочка и 23-летний молодой человек.

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