Автомобиль разорвало на части: во Львовской области в жутком ДТП пострадали дети (фото)

Во Львовской области неподалеку от города Буск столкнулись "Нива" и Lexus. Авария произошла 27 июля.
Как сообщает Varta1, по предварительным данным, пострадали двое детей и водитель иномарки. Он находится в тяжелом состоянии. Количество пострадавших на данный момент уточняется.
На место ДТП прибыли три скорые, людям оказывают помощь. Сотрудники ГСЧС распознают машину.
Ранее мы сообщали, что во Львовской области на трассе Киев – Чоп дорогу не поделили сразу три автомобиля. В аварии погибли два человека, еще один – ранен. Известно, что водитель Infiniti выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan. После этого "японец" врезался в автомобиль Peugeot Partner. Кроме того, обломками разбитых авто была повреждена Mazda.
Также напомним, не так давно на автодороге Киев – Чоп, неподалеку от Мукачева, в жутком ДТП погибли три человека: водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров – 10-летняя девочка и 23-летний молодой человек.
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