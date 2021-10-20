Во Львовской области ветерана АТО забили до смерти

Пострадавший скончался от полученных травм на следующий день

Во Львовской области убили ветерана АТО. Фото: коллаж "Сегодня"

В одном из сел Золочевского района Львовской области 25-летнего парня подозревают в убийстве 50-летнего ветерана АТО. Сейчас он находится под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

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Детали ЧП

Происшествие случилось в октябре 2021 года. В одном из сел Золочевского района во время застолья между 25-летним парнем и 50-летним ветераном АТО произошел конфликт.

По информации правоохранителей, тогда парень жестоко избил военного, а на следующий день пострадавший скончался от полученных травм.

Где сейчас находится подозреваемый?

25-летнего парня обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего (ч.2 ст.121 УК Украины). На данный момент он находится под стражей. Ведется следствие.

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Избили ветерана АТО. Фото: коллаж "Сегодня"

Напомним, ранее в Одессе работники охранной фирмы избили ветерана АТО Евгения Кучинского. На мужчину напали из-за того, что тот припарковался на месте их начальника.

Также копы жестоко избили ветерана АТО в Одесской области. Кроме того, в Днепре маршрутчик не хотел везти ветерана АТО без ноги.

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