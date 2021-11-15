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Во Львовской области во время охоты застрелили мужчину: появились подробности

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
15 ноября, 14:04
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В результате огнестрельного ранения погиб 66-летний житель Стрыйского района
Во Львовской области произошло убийство во время охоты
Во Львовской области произошло убийство во время охоты / Фото: Коллаж: Сегодня

Полиция рассказала детали трагического случая, когда во время охоты во Львовской области один из охотников случайно выстрелил в другого мужчину.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

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13 ноября, около 14:10, в полицию поступило сообщение о том, что в одном из охотничьих угодий Стрыйского района охотник получил огнестрельное ранение.

Подробности

На месте работала следственно-оперативная группа и другие сотрудники отделения полиции №2 Стрыйского районного управления полиции.

"Во время охоты в лесу вблизи села Стильско 62-летний житель Нового Роздола произвел выстрел из карабина "Sauer100" в направлении вероятной дичи, однако попал у другого охотника, 66-летнего жителя одного из сел Стрыйского района", – говорится в сообщении.

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В результате огнестрельного ранения в участок грудной клетки мужчина скончался на месте происшествия.

Каким будет наказание

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Продолжается досудебное расследование.

Правоохранители призывают владельцев охотничьего оружия быть осторожными.

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Что запрещается:

  • направлять оружие на человека или домашних животных,
  • передавать его в другие руки, предварительно не осмотрев и не разрядив,
  • стрелять без необходимости,
  • охотиться в неразрешенных местах и ​​в темное время суток,
  • использовать неохотничье (в том числе военное) огнестрельное, пневматическое и другое стрелковое оружие, а также нарезное огнестрельное оружие.

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