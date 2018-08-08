Во Львовской области во время ремонта фонтана погиб молодой парень

В полицию города Борислав, вчера, 7 августа, поступила информация, что в городскую больницу из поселка Схидница доставили молодого человека без признаков жизни.

"22-летний местный житель работал в должности электромонтажника. Во время ремонта фонтана возле Народного дома "Просвита" его ударило током, в результате чего он умер", – сообщают в полиции.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.272 УКУ (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Совершение этого преступления наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до восьми лет.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Проводится досудебное расследование.

Напомним, недавно на Прикарпатье на грузовик с людьми упал кран. Спасатели деблокировали тела погибших в возрасте 47- и 54-лет, жителей Львовской области.

Также в городе Рава-Руська, на территории деревообрабатывающего предприятия, погиб рабочий.

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