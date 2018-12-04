Во Львовской области водитель Audi протаранил бетонный забор
Пострадавшего водителя из разбитого автомобиля освобождали бойцы ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
В райцентре Каменка-Бугская Львовской области спасатели деблокировали водителя, который за рулем легковушки влетел в бетонное ограждение.
"Ночью, 3 декабря, к спасателям поступило сообщение о том, что в г. Каменка-Бугская на ул. Львовская, водитель автомобиля Audi А4 столкнулся с бетонным ограждением", – сообщают в областной ГСЧС.
В результате ДТП водитель 1990 года рождения получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в центральную районную больницу.
Спасатели провели работы по деблокированию водителя из автомобиля. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Напомним, за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч ДТП, в которых погиб 2651 человек.
Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.
А министр внутренних дел Арсен Аваков из-за участившихся случаев смертельных аварий, на дорогах Украины погибает больше людей, чем на войне. Он призвал законодателей усмирить лихачей и нетрезвых водителей новыми наказаниями.
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