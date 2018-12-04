Во Львовской области водитель Audi протаранил бетонный забор

В райцентре Каменка-Бугская Львовской области спасатели деблокировали водителя, который за рулем легковушки влетел в бетонное ограждение.

"Ночью, 3 декабря, к спасателям поступило сообщение о том, что в г. Каменка-Бугская на ул. Львовская, водитель автомобиля Audi А4 столкнулся с бетонным ограждением", – сообщают в областной ГСЧС.

В результате ДТП водитель 1990 года рождения получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в центральную районную больницу.

Спасатели провели работы по деблокированию водителя из автомобиля. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч ДТП, в которых погиб 2651 человек.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

А министр внутренних дел Арсен Аваков из-за участившихся случаев смертельных аварий, на дорогах Украины погибает больше людей, чем на войне. Он призвал законодателей усмирить лихачей и нетрезвых водителей новыми наказаниями.