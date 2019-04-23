Во Львовской области вооруженный мужчина напал на врача

ЧП произошло в стоматологической клинике

Фото: Нацполиция

В городе Дрогобыче Львовской области сегодня, 23 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что в одном из кабинетов стоматологической клиники на врача напал вооруженный мужчина.

На место происшествия немедленно выехали полицейские. Злоумышленника, угрожавшего врачу, задержали, вскоре суд изберет для него меру пресечения.

Личность задержанного установлена ​​- им оказался 31-летний житель одного из сел Дрогобычского района. Полицейские изъяли у него предмет, похожий на пистолет и направили его на экспертизу во Львовский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 ("Хулиганство") УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до семи лет. Проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что пациент устроил резню в психбольнице Львова.

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А на Закарпатье цыгане напали на врачей "скорой". Их вызвали в лагерь к больному младенцу. После осмотра медики решили – ребенок в госпитализации не нуждается, чем изрядно возмутили цыган. Те с угрозами бросились на бригаду. Вдогонку полетели камни.

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