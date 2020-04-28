Во Львовской области возросло число больных COVID-19: что о них известно

В регионе от инфекции скончались 13 человек

Во Львовской области растет число больных с коронавирусной инфекцией – за последние сутки в регионе подтвердили 13 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

По словам заместителя мэра Львова и руководителя городского штаба по противодействию коронавирусу Галины Сличной, для 13 жителей области болезнь закончилось летально. Еще 58 пациентов удалось вылечить.

На данный момент, в больницах находится 101 больной COVID-19. Четверых их них лечат в реанимации, но к аппаратам ИВЛ никто не подключен. За вчерашние сутки, 27 апреля, лабораторные центры в городе провели 162 ПЦР-теста.

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Ранее мы рассказывали, что во Львове умерла медсестра, у которой подтвердили коронавирус. Женщину госпитализировали после того, как она пять дней лечилась самостоятельно.

Отметим, что сейчас эпидемия COVID-19 в Украине на спад не идет. Кроме того, эпидемиологи предупреждают, что в стране будет и вторая волна коронавируса.

Насколько серьезной считают угрозу коронавируса украинцы – смотрите в сюжете:

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