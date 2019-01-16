Во Львовской области вспыхнул мощный пожар: гремели взрывы
Магазин автомобильных товаров сгорел дотла, но люди не пострадали
В поселке Пустомыты во Львовской области вспыхнул мощный пожар в магазине автотоваров – там вспыхнули лакокрасочные материалы и гремели взрывы. Персонал бросился гасить пламя своими силами и лишь потом вызвал спасателей.
Пожарные прибыли быстро и начали бороться с огнем, но воды им не хватило, а когда бросились искать гидранты, оказалось, что их накрыли асфальтом во время ремонта дороги, а потому воду возили из озера за два километра. В результате магазин сгорел дотла, но люди не пострадали.
"Задержка во времени сообщения привела к тому, что пожар быстро распространился на горючие конструкции магазина и приобрел большие масштабы. Во время того, как возникла необходимость спасателям найти источник воды, это не удалось, ведь гидранты возле магазина, их там не оказалось", – объяснил Игорь Курус, спикер ГСЧС во Львовской области.
Напомним, ранее в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.
Также мы сообщали о том, что в Харьковской области во время пожара в жилом доме погибла 17-летняя женщина и ее четырехмесячный ребенок.
А в Донецкой области в частном доме произошел пожар, в котором погиб хозяин помещения. Кроме того, в городе Павлоград Днепропетровской области во время пожара в жилом доме погибла женщина, двоих человек удалось спасти.
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