Во Львовской области вторые сутки тушат пожар на торфяниках

Пожарные рассказали, чем опасны пожары на торфяниках и как сложно с ними бороться

Во Львовской области торфяник площадью в 10 гектаров тушат уже вторые сутки: 12 единиц техники и более полусотни спасателей проливают землю водой из мелиоративного канала. Бойцы ГСЧС говорят, что это длительный процесс, поскольку смочить нужно каждый сантиметр, а потом проверить, не загорелось ли снова.

Также пожарные добавляют, что горят торфяники ежегодно и главной причиной возгорания становится человеческий фактор. Вероятной причиной нынешнего пожара считают сжигание сухой травы неподалеку.

Между тем, дым от горящего торфа опасен для человека, но, к счастью, место пожара находится за несколько сотен метров от ближайшего села.

"Торф прогорает на глубине около двух метров, в данные прогары могут падать люди, техника и животные. Также в солнечный период торфяники очень быстро загораются и распространяется огонь на большую площадь территории", – рассказал спикер областного управления ГСЧС Игорь Курус..

Напомним, прошлой осенью пожары на торфяниках пылали едва ли не в каждой области Украины. Так, в середине октября немалые площади пожаров фиксировались в Полтавской и Черкасской областях.

А в августе спасатели ежедневно фиксировали по несколько пожаров в экосистемах под Киевом: горят торфяники, трава и мусор. "Только за последние сутки в области зарегистрировано 11 случаев возгорания травы, 4 — мусора и 1 — торфа на общей площади 4 гектара", — сообщают в ГСЧС Киевской области.