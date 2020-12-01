Во Львовской области выбрали новую главу облсовета

Депутаты Львовского областного совета избрали новым председателем депутата от партии "Европейская солидарность" Ирину Грымак.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского облсовета.
Такое решение приняли депутаты на голосовании во время первой сессии Львовского областного совета восьмого созыва. За нее проголосовал 61 областной избранник.
Перед этим избранники торжественно принесли присягу депутата Львовского областного совета. Также во время сессии объявили о создании девяти депутатских фракций политических партий во Львовском облсовете.
Напомним, во втором туре выборов во Львове победил действующий глава города Андрей Садовый.
Кроме того, во Львовской области будут судить председателя и четырех членов УИК. Они подписали протоколы о подсчете голосов избирателей еще до итогового заседания УИК и окончательного заполнения указанного протокола.
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