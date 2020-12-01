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Во Львовской области выбрали новую главу облсовета

1 декабря, 16:57

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

За нее проголосовал 61 депутат

Депутаты Львовского областного совета избрали новым председателем депутата от партии "Европейская солидарность" Ирину Грымак.

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Об этом сообщает пресс-служба Львовского облсовета.

Такое решение приняли депутаты на голосовании во время первой сессии Львовского областного совета восьмого созыва. За нее проголосовал 61 областной избранник.

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Перед этим избранники торжественно принесли присягу депутата Львовского областного совета. Также во время сессии объявили о создании девяти депутатских фракций политических партий во Львовском облсовете.

Напомним, во втором туре выборов во Львове победил действующий глава города Андрей Садовый.

Кроме того, во Львовской области будут судить председателя и четырех членов УИК. Они подписали протоколы о подсчете голосов избирателей еще до итогового заседания УИК и окончательного заполнения указанного протокола.

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