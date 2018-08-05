Во Львовской области выпал град

Во Львовской области в городе Каменко-Бугская, сегодня, 5 августа, выпал крупный град. Об этом сообщает председатель ОО "Варта1" Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Также он сообщил, что в этой части области сегодня бушевала гроза.

"Трасса Киев – Чоп, от города Буск в сторону Львова гроза покидала ветви деревьев на трассу, водители, будьте внимательны и осторожны!" – написал он.

Как сообщалось, синоптик Укргидрометцентра Наталья Диденко обещает в августе "тропическую" погоду: то короткие ливни с недолгой прохладой, то сильная жара выше +30 °С. Особенно это проявится в первой половине месяца, а во второй его половине будет комфортнее, днем около +25 °С и почти без осадков. Более мягкий прогноз у завотделом климатических исследований Укргидрометео НИИ Вазиры Мартазиновой

Напомним, после мощных ливней в Украине в последние дни спасатели показали, как бороться с последствиями непогоды. В учениях задействовали больше полутысячи специалистов различных служб: это спасатели ГСЧС, медики, работники ГЭС и электрики. Специалистам пришлось эвакуировать три села, собрать оперативный штаб, разбить палаточный городок и спасти гидроэлектростанцию от аварии.



