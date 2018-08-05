Во Львовской области выпал град

Сегодня, 23:05

Град выпал в городе Каменка-Бугская


facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

facebook.com/igor.zinkevych

Во Львовской области в городе Каменко-Бугская, сегодня, 5 августа, выпал крупный град. Об этом сообщает председатель ОО "Варта1" Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Также он сообщил, что в этой части области сегодня бушевала гроза.

"Трасса Киев – Чоп, от города Буск в сторону Львова гроза покидала ветви деревьев на трассу, водители, будьте внимательны и осторожны!" – написал он.

1533499783.8547

Как сообщалось, синоптик Укргидрометцентра Наталья Диденко обещает в августе "тропическую" погоду: то короткие ливни с недолгой прохладой, то сильная жара выше +30 °С. Особенно это проявится в первой половине месяца, а во второй его половине будет комфортнее, днем около +25 °С и почти без осадков. Более мягкий прогноз у завотделом климатических исследований Укргидрометео НИИ Вазиры Мартазиновой

Напомним, после мощных ливней в Украине в последние дни спасатели показали, как бороться с последствиями непогоды. В учениях задействовали больше полутысячи специалистов различных служб: это спасатели ГСЧС, медики, работники ГЭС и электрики. Специалистам пришлось эвакуировать три села, собрать оперативный штаб, разбить палаточный городок и спасти гидроэлектростанцию от аварии.
погода, гроза, град, львовская область

Вы сейчас просматриваете новость "Во Львовской области выпал град". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: AFP

Припекает: сколько стоит пережить жару у нас и в ЕС

Сегодня, 06:00

Кондиционер в Берлине влетит в копеечку, зато сэкономим на душе в Испании

Украина

Какой будет погода в последний месяц лета: "качели" и осень по календарю

Сегодня, 05:01

В августе будут четыре дождя, одна буря, зной и прохлада в конце месяца
Загрузка...

Украина

Фото: pixabay.com

Спадет или усилится жара: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 05:59

В понедельник ожидаются дожди с грозами в западной, северной и центральной частях страны

Украина

Фото: pixabay.com

Погода снова подпортит выходные: где и когда пройдут дожди

3 Августа, 17:46

В Украине лето в самом разгаре, однако снова крадется непогода и будет прилично поливать

Украина

Фото: pixabay

Зной сыграет "в поддавки" с холодным фронтом: синоптики рассказали о погоде на следующую неделю

3 Августа, 11:28

В ближайшие дни и всю следующую неделю в Украине будет жаркая погода, но благодаря "гостю" из северного моря дышать будет легче

Евросоюз

Фото из открытых источников

Аномальная жара в Европе: Еврокомиссия поможет фермерам справиться с засухой

2 Августа, 19:32

Затяжная засуха в ряде стран ЕС наносит ущерб производству сельхозкультур
Загрузка...