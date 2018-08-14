Во Львовской области за день троих людей атаковали змеи

13 августа пострадавших доставляли к медикам с интервалом в два часа

Во Львовской области за один день, 13 августа, трое мужчин оказались на больничных койках после укусов пресмыкающихся.

"В 16:45 в тяжелом состоянии в реанимационное отделение Сколевской ЦРБ с диагнозом "укус змеи в правую стопу" был доставлен житель с. Ялынковатое Сколевского района 1980 года рождения", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Буквально через два часа в приемное отделение Жолквовской ЦРБ с диагнозом: "укус змеи в палец левой стопы" доставили 52-летнего жителя с. Любеля. Змея ужалила мужчину во время сбора грибов в лесу.

В этот же день, в 20:45, еще через два часа поступило сообщение от дежурной Жолквовской ЦРБ, что в хирургическое отделение поступил мужчина, также 1966 года рождения, с диагнозом "укус змеи в палец правой стопы". Пострадавший – житель села Пристань Сколевского района. Об этом сообщают спасатели ГСЧС.

Напомним, недавно во Львовской и Черновицкой областях из-за укусов змей пострадали два ребенка.

А в одном из сел Тисменицкого района, что на Прикарпатье, женщина во дворе своего дома обнаружила змеиное гнездо. Рептилии устроили "жилище" под ступеньками старого дома. Там хозяева нашли несколько десятков яиц и маленьких змеенышей.

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