Во Львовской области за день троих людей атаковали змеи

Сегодня, 15:39

13 августа пострадавших доставляли к медикам с интервалом в два часа

Один из пострадавших после укуса змеи - в тяжелом состоянии. Фото: Фото: 4lapki.com
Один из пострадавших после укуса змеи - в тяжелом состоянии. Фото: Фото: 4lapki.com

Во Львовской области за один день, 13 августа, трое мужчин оказались на больничных койках после укусов пресмыкающихся.

"В 16:45 в тяжелом состоянии в реанимационное отделение Сколевской ЦРБ с диагнозом "укус змеи в правую стопу" был доставлен житель с. Ялынковатое Сколевского района 1980 года рождения", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Буквально через два часа в приемное отделение Жолквовской ЦРБ с диагнозом: "укус змеи в палец левой стопы" доставили 52-летнего жителя с. Любеля. Змея ужалила мужчину во время сбора грибов в лесу.

В этот же день, в 20:45, еще через два часа поступило сообщение от дежурной Жолквовской ЦРБ, что в хирургическое отделение поступил мужчина, также 1966 года рождения, с диагнозом "укус змеи в палец правой стопы". Пострадавший – житель села Пристань Сколевского района. Об этом сообщают спасатели ГСЧС.

Напомним, недавно во Львовской и Черновицкой областях из-за укусов змей пострадали два ребенка.

А в одном из сел Тисменицкого района, что на Прикарпатье, женщина во дворе своего дома обнаружила змеиное гнездо. Рептилии устроили "жилище" под ступеньками старого дома. Там хозяева нашли несколько десятков яиц и  маленьких змеенышей.

Также мы писали, что  самая опасная змея западного региона  – это гадюка обыкновенная. 

 
Львов, укус, змеи, пострадавший

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"Сегодня"

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