Во Львовской области за день утонули двое людей: среди них ребенок

Как оказалось, 12-летний мальчик нырнул в водоем и не смог выплыть

Во Львовской области за сутки утонули двое людей. Так, возле одного из сел Николаевского района погиб ребенок. Полицейские установили, что 26 июня около 16:40, в селе Тростянец 12-летний мальчик нырнул в озеро лесного массива и не выплыл. Тело было извлечено из воды местными жителями.

Еще одно сообщение об утопленнике поступило 26 июня в Яворовский отдел полиции. Следственно-оперативная группа установила, что в пруду поселка Ивано-Франково в озере "Другий став" около 12:50 утонул 52-летний местный житель. Мужчина отплыл далеко от берега и не смог доплыть назад.

По фактам открыты уголовные производства по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Полицейские раз напоминают: "Во время отдыха вблизи водоемов. Не употребляйте спиртных напитки, не ныряйте в водоем после длительного пребывания на солнце, не заплывайте далеко от берега и всегда следите за тем, с кем вы отдыхаете!".

Также мы писали, что в селе Старый Добротвор Каменка-Бугского района трагически погибла трехлетняя девочка. С 33-летним отчимом малышка пошла на речку Западный Буг. По словам мужчины, девочка, играя, поскользнулась на плите и упала в реку. Течением ее затянуло под воду, и спасти ее не удалось.

А на Буковине, в селе Недобоевцы Хотинского района, утонул 11-летний ребенок. Трагедия произошла во время купания в водоеме искусственного происхождения, где глубина на всей площади составляет около 5 метров.

Ранее спасатели дали ряд важных советов о том, как не стать жертвой воды.

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