Во Львовской области за развращение девочек задержали педофила

Жертвами педофила стали девочки 6 и 7 лет

Во Львовской области следователи сообщили о подозрении злоумышленнику, причастному к развращению несовершеннолетних. Жителю Жовковского района грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает региональное управление Национальной полиции.

"В Жовковское отделение полиции 22 мая обратились жители одного из сел района, которые сообщили, что неизвестный совершил в отношении их дочерей в возрасте 6 и 7 лет развратные действия. К раскрытию этих преступлений были задействованы следственно-оперативная группа, сотрудники ювенальной превенции и других служб территориального отделения полиции", – рассказали правоохранители.

Было установлено, что к совершению этих преступлений причастен 45-летний житель Жовковского района.

"Следователи территориального подразделения полиции процессуального руководства Червоноградской местной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет", – отметили в полиции.

Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения, досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве жертвами 41-летнего педофила стали девять девочек.

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Подобный случай произошел и в Ровенской области. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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