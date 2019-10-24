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Во Львовской области за смерть роженицы будут судить врачей

24 октября, 06:58

32-летняя сельская жительница родила здорового ребенка, после чего скончалась

/ Фото: Pixabay

Во Львовской области сообщили о подозрении трем врачам о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

Как установили правоохранители во время досудебного расследования, 5 марта 2018 около 17.00 в родильном отделении одной из центральных районных больниц Львовской области 32-летняя жительница одного из сел родила здорового ребенка (девочку), после чего состояние женщины ухудшилось и уже в 22.20 того же дня, она умерла в больнице.

На следующий день, 6 марта, в полицию поступило сообщение о том, что "из-за халатности врачей в районной больнице после родов умерла роженица".

По данному факту было открыто уголовное производство (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, ограничения свободы до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.
Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что во Львовской области завершено досудебное расследование в отношении 49-летнего и 75-летнего врачей Жидачевской ЦРБ, которые подозревались в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей.

Также мы писали, что в Украине нет четкого определения "врачебной ошибки", однако за ее совершение доктора несут ответственность как во всем мире. Часть ошибок не зависят от врача, например, если в стране низкий уровень развития медицины, медтехники и недостаточно изучена болезнь – в таких случаях доказать вину врача нельзя.

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Источник: Сегодня

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