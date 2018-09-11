Во Львовской области задержали банду грабителей: врывались в дома и отбирали ценности

Сегодня, 11:25

Разбойниками оказались молдодые люди в возрасте от 20 до 25 лет


Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Во Львовской области задержали вооруженную банду. Как оказалось, четверо мужчин в течение дня совершили ряд нападений на местных жителей. Угрожая оружием, злоумышленники насильно отбирали деньги, ценности, и даже алкогольные напитки.

"В Жовковское отделение полиции поступило сообщение, что двое неизвестных проникли в дом жителя села Малехов и, угрожая пистолетом, связали 43-летнего хозяина, после чего отобрали две меховые шубы, пневматическое оружие "ПМ-РФ", золотые украшения весом почти 50 граммов, 200 долларов. Прихватили нападающие и бутылку дорогого ликера. Общий ущерб составил около 170 тыс. гривен", – сообщают в полиции.

Вскоре информация о вторжении незваных гостей была получена и в дежурной части Мостиского отделения полиции. На этот раз трое неизвестных в масках с оружием ворвались в дом 41-летней жительницы города Судовая Вишня. Бандиты нанесли женщине несколько ударов по голове и, угрожая пистолетом, завладели 3,4 тысячами долларов. Также у потерпевшей отобрали мобильный телефон и сняли с нее золотые серьги.

Оперативники внутренней безопасности НПУ в течение нескольких часов вышли на след преступников и совместно с уголовным розыском и патрульными львовской полиции задержали злоумышленников.

Причастными к разбоям оказались четверо жителей Львовской области в возрасте 25-35 лет, все в прошлом имели судимости  за кражи, грабежи и разбойные нападения. У задержанных изъяли оружие, электрошокер и денежные средства.

В ближайшее время фигурантам будет объявлено подозрение и избрана мера пресечения.

Ранее мы писали, что  в Ровенской области пятеро разбойников из Кировограда напали на молодую семью.

Также  в Хмельницкой области работники полиции и СБУ с помощью бойцов спецподразделения КОРД задержали преступную группировку, члены которой занимались изготовлением и торговлей огнестрельным стрелковым оружием на территории Украины.

Добавим, что по информации полиции, за последние полгода в суд было направлено 108 уголовных постановлений относительно организованных групп и преступных организаций. В марте 2018 в структуре криминальной полиции было создано подразделение по противодействию организованной преступности – Департамент стратегических расследований.
оружие, Львов, банда, электрошокер

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Источник:

"Сегодня"

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