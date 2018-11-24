Во Львовской области задержали грузовик с нелегалами

Во Львовской области в полуприцепе грузовика пытались вывезти за границу шестерых мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

"В Стрыйский отдел полиции поступило сообщение о том, что на одной из автостоянок стоит грузовой автомобиль, из полуприцепа которого слышны голоса людей. Как установили правоохранители, в полуприцепе грузовика с иностранной регистрацией находились шестеро иностранцев. По их словам, они являются гражданами одной из стран Ближнего Востока и направлялись на работу Европейский Союз", – говорится в сообщении.

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По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст.332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают, где и при каких обстоятельствах иностранцы пересекли государственную границу Украины, а также лиц, которые могли способствовать им в этом.

Ранее в Киевской области были задержаны трое уроженцев Пакистана в возрасте 45-49 лет, которые организовали перевозку нелегалов из их страны через Украину в Европу. Перемещение одного нелегального мигранта вне пунктов пропуска стоило $3500. Мужчины погорели на попытке переправить восемь земляков. Мигранты проживали в Киеве на арендованных квартирах и без соответствующих разрешительных документов.

Кроме того, в сентябре мы сообщали, что гражданин Молдовы пытался ввезти товарища в Украину из РФ в багажнике авто. За незаконную переправку лиц через госграницу Украины мужчина был передан полиции.