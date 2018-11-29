Во Львовской области задержали госчиновника: помогал алиментщику "сэкономить" деньги

Во Львовской области поймали на взятке начальника одного из районных подразделений Государственной исполнительной службы.

"Вымогатель требовал от жителя региона 12 тыс. гривен за то, чтобы не снимать штраф за несвоевременную уплату алиментов. Также в этот "ценник" входило снятие ограничения на управление собственным автомобилем", – сообщают в СБУ.

Оперативники спецслужбы сначала задокументировали факт получения взятки в три тысячи гривен, а затем задержали его на рабочем месте после получения второй части неправомерной выгоды в 9 тыс. грн.

Операция по задержанию злоумышленника проводилась совместно со следователями Нацполиции и под процессуальным руководством военной прокуратуры Львовского гарнизона.

В рамках открытого уголовного производства продолжаются следственные действия. Решается вопрос сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

Также мы писали, что в Украине выросло количество взяток. Если за 5 месяцев прошлого года было зарегистрировано 1084 фактов взяточничества, то за такой же период нынешнего года силовики насчитали 1152 (в среднем восемь случаев в день).