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Во Львовской области задержали коррупционеров от таможни

21 июня, 17:44

В автомобилях злоумышленников обнаружено более 80 тыс. гривен

Во Львовской области разоблачили в систематическом взяточничестве работников таможенного поста "Смильныця".

Оперативники спецслужбы установили, что таможенники требовали деньги с предпринимателей за то, чтобы не создавать искусственные препятствия при перемещении товаров через госграницу.

Правоохранители задержали таможенников возле рабочего места во время получения очередной взятки.
В ходе санкционированных следственных действий в автомобилях злоумышленников было обнаружено более 80 тыс. гривен наличности, законность происхождения которых устанавливается. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства продолжаются следственные действия. Также проверяется информация о причастности к противоправной деятельности других работников таможенного поста.

Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленников проводились совместно со следователями ГБР под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, не так давно  руководителю ЛКП "Збыранка", требовавшему почти пять миллионов гривен, разрешают выйти на свободу за 405 тысяч.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

Также сообщалось, что  в Луцке при получении взятки правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.

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Тег взятка, Львов, таможня, чиновник

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