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Во Львовской области задержали на взятке следователя полиции

Сегодня, 18:58

Полицейский требовал от местного жителя две тысячи долларов

Фото: Нацполиция

Во Львовской области разоблачили во взяточничестве старшего следователя Стрыйского отдела полиции.
Полицейский требовал от местного жителя две тысячи долларов за то, чтобы последний мог избежать реального срока заключения за хранение наркотиков.

Оперативники СБУ задержали взяточника после получения всей суммы неправомерной выгоды. В рамках открытого уголовного производства продолжаются следственные действия. Решается вопрос сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним,не так давно  в Хмельницкой области на взятке поймали заместителя военкома. Чиновник обещал мужчине помочь "откосить" от призыва.

Кроме того, недавно на Закарпатье сотрудники СБУ разоблачили в получении взятки судью Раховского районного суда. Чиновник вымогал десять тысяч гривен от местного жителя.

Как сообщалось ранее, во Львове сотрудники СБУ задержали работника местной прокуратуры, который получил 2,2 тысячи доллароввзятки.

Также мы писали, что офицер ВСУ погорел на взятке в Хмельницкой области. Сотрудник военкомата требовал 8 тысяч гривен за "помощь" в решении вопроса об отсрочке от призыва на срочную службу в ВСУ.

Также сообщалось, что в Ровно на взятке попался майор полиции:

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Тег взятка, Львов, следователь, полицейский

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