Во Львовской области задержали наркоторговца

Житель Львова – химик по образованию, организовал в своем доме лабораторию по изготовлению амфетамина

Фото: СБУ

Во Львовской области сотрудники СБУ блокировали канал контрабанды наркотиков за границу. Как оказалось, житель Львова – химик по образованию, организовал в своем доме лабораторию по изготовлению амфетамина. Продукцию собственного производства он планировал продавать за рубежом.

Правоохранители задержали наркодельца на пропускном пункте "Шегини", когда тот пытался перевезти через границу первую партию наркотиков – 200 граммов амфетамина, которые прятал в собственной одежде.

Задержанному уже объявлено о подозрении. Готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения – взятие под стражу.

Напомним, ранее на Буковине задержали местных жителей, которые изготавливали амфетамин в одном из дачных домиков, на окраине Черновцов. Прекурсоры, химические реактивы и другие необходимые вещества они заказывали через почту на подставное лицо. Часть изготовленного психотропа через частных перевозчиков отправляли контрабандой в ЕС.

Также сообщалось, что Волыни задержали двух жителей Ковеля, которые распространяли психотропные препараты.

Кроме этого, на Закарпатье задержали банду наркоторговцев.

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