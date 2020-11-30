Во Львовской области задержали россиянина с группой нелегалов (фото)

Во Львовской области недалеко от границы с Польшей задержали гражданина РФ с группой нелегалов из Азии.

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Как рассказали в Госпогранслужбе, во время несения службы пограничники остановили автомобиль марки Volkswagen на автодороге Львов – Ужгород под управлением гражданина Российской Федерации.

В автомобиле кроме водителя находились трое иностранцев. Пассажиры не могли четко указать цель и маршрут своего следования, а также не все имели документы.

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Два человека назвались гражданами Узбекистана, еще один – гражданин Таджикистана – имел при себе документы. В багажнике автомобиля были обнаружены вещи и запас продуктов питания.

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Нарушителей доставили в пограничное подразделение. Действия гражданина РФ, который имел при себе вид на жительство в Украине, подпадают под признаки правонарушения – "незаконная перевозка иностранцев и лиц без гражданства по территории Украины" и "нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда".

Ранее мы сообщали, что возле Львова задержали российскую фуру с людьми в холодильнике. Мигранты провели в авторефрижераторе более четырех суток.

Также напомним, в Харьковской области задержали таможенников, которые пропускали грузы и нелегалов.

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