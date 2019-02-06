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Во Львовской области задержали "рыбных" взяточников

Сегодня, 11:33

Чиновники областного управления рыбного хозяйства требовали 28 тысяч гривен

Фото: Нацполиция
Во Львовской области задержали "рыбных" взяточников //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aa9/9b0/5c5aa99b010f3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aa9/9b0/5c5aa99b010f3.jpg Запад Чиновники областного управления рыбного хозяйства требовали 28 тысяч гривен

Во Львовской области разоблачили во взяточничестве  чиновников областного управления рыбного хозяйства. За содействие в согласовании документов они требовали 28 тыс. гривен.

"Должностные лица требовали у субъекта хозяйствования взятку за содействие в согласовании научно-биологического обоснования и режима деятельности специального товарно-рыбного хозяйства на водоеме площадью более 150 га. После получения вознаграждения задержали  начальника управления и начальника одного из отделов", – сообщают в полиции.

Указанные должностные лица задержаны, им сообщили о подозрении в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее во Львовской области задержали заместителя одного из градоначальников во время получения взятки. Должностные лица одного из городских советов организовали так называемый "бизнес" на выдаче справок, предназначенных для предъявления в торгово-промышленную палату и получения сертификата для ее экспорта.

Также во Львовской области задержали председателя Старосамборской РГА. На эту должность в январе 2017 был назначен бывший учитель Орест Бонк. Как оказалось, за полторы тысячи долларов 57-летний чиновник обещал помочь одному из местных жителей получить должность юриста.

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Тег деньги, взятка, чиновник, рыбное хозяйство

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