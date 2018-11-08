Во Львовской области здание школы разбирают на кирпичи

Сейчас учебное заведение пустует, но скоро от него могут остаться только развалины

В селе Яснище Бродовского района неизвестные завалили школу. Об этом в Facebook сообщает Ирина Сех.

"Неизвестно кто ночью разрушил стену, соблазнившись дармовым кирпичом. Кирпич, надо сказать, прочный, надежный – сто лет назад так делали, чтобы на века. Селяне слышали грохот, но не спохватились вовремя, потому что думали, что грохочет в клубе рядом, в каком именно ремонт", – сказано в сообщении.

У людей есть подозрения, кто мог это сделать, но с ворами должна разбираться полиция. А все все началось с того, что в 2013 году проводилась, так называемая, оптимизация и был приостановлен учебный процесс. Здание стояло пустым. И вот однажды кто-то решил, что на "не нужной" школе можно поживиться. И начал валить стену.

Напомним, недавно сообщалось, что на Прикарпатье родители взялись самостоятельно строить школу. 10 лет ждали, пока поможет государство. Все это время дети учились в аварийном здании.

Ранее во Львове произошел обвал опорной балки лестничного марша между 2 и 3 этажами левого крыла СОШ № 44. Доступ учеников, учителей и технических работников в помещение учебного заведения ограничен.