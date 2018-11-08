Во Львовской области здание школы разбирают на кирпичи

Сегодня, 12:50

Сейчас учебное заведение пустует, но скоро от него могут остаться только развалины

В селе Яснище Бродовского района неизвестные завалили школу. Об этом в Facebook сообщает Ирина Сех.

01_116

"Неизвестно кто ночью разрушил стену, соблазнившись дармовым кирпичом. Кирпич, надо сказать, прочный, надежный – сто лет назад так делали, чтобы на века. Селяне слышали грохот, но не спохватились вовремя, потому что думали, что грохочет в клубе рядом, в каком именно ремонт", – сказано в сообщении.

У людей есть подозрения, кто мог это сделать, но с ворами должна разбираться полиция. А все  все началось с того, что в 2013 году проводилась, так называемая, оптимизация и был приостановлен учебный процесс. Здание стояло пустым. И вот однажды кто-то решил, что на "не нужной" школе можно поживиться. И начал валить стену.

Напомним, недавно сообщалось, что на Прикарпатье родители взялись самостоятельно строить школу. 10 лет ждали, пока поможет государство. Все это время дети учились в аварийном здании.

Ранее во Львове  произошел обвал опорной балки лестничного марша между 2 и 3 этажами левого крыла СОШ № 44. Доступ учеников, учителей и технических работников в помещение учебного заведения ограничен.

 
школы, ремонт, обвал, кирпичи

Вы сейчас просматриваете новость "Во Львовской области здание школы разбирают на кирпичи ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Фото: pixabay

Пять областей Украины провалили дорожные ремонты в этом году

Сегодня, 06:16

Деньги Дорожного фонда в стране расходовались неравномерно

Евросоюз

Фото: кадр из видео

В Марселе обвалились два дома, есть раненые

6 Ноября, 01:34

Из близлежащих домов эвакуировали жителей, так как есть риск обрушения третьего здания
Загрузка...

Крым

Sledkom.ru

После теракта в Керчи в школах оккупированного Севастополя появится охрана

5 Ноября, 03:21

Проект бюджета Севастополя на 2019 год предполагает выделение финансирования для оплаты работы охранных агентств

Запад

На Прикарпатье из-за полуразрушенного моста-призрака страдают местные жители

4 Ноября, 05:56

Только за последние несколько дней на аварийной переправе получили травмы два человека
Загрузка...