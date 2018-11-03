Во Львовской области заместителя мэра отдали под суд

Чиновнику грозит тюремный срок от двух до пяти лет

В августе этого года правоохранители установили, что заместитель мэра одного из горсоветов Львовской области получил и от предпринимателя 8 тыс. гривен. Деньги предназначались за предоставление разрешения на предпринимательскую деятельность при проведении культурно-массовых мероприятий. Однако воспользоваться ими чиновник не успел, поскольку был задержан правоохранителями.

"Злоумышленнику сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Чиновник отстранен от занимаемой должности на два месяца. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В качестве альтернативы было предложено залог в размере 140 960 гривен, который и было уплачено", – сообщают в полиции.

Обвинительный акт направлен на судебное разбирательство. Совершение этого преступления наказывается штрафом или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, недавно во Львовской области на взятке в 68,7 тыс. грн правоохранители задержали мэра города Сколе Владимира Москаля.

Ранее во Львовской области задержали заместителя одного из градоначальников во время получения взятки. Должностные лица одного из городских советов организовали так называемый "бизнес" на выдаче справок, предназначенных для предъявления в торгово-промышленную палату и получения сертификата для ее экспорта.

Также сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга (ГСФМ) насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.