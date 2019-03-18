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Во Львовской области застрелили пограничника

Сегодня, 15:32

Другого военнослужащего, который находился в пограничном наряде, задержали

Фото: ГПС
Во Львовской области застрелили пограничника //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f9d/73b/5c8f9d73b4d02.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f9d/73b/5c8f9d73b4d02.jpg Запад Другого военнослужащего, который находился в пограничном наряде, задержали

Сегодня в одном из подразделений Мостиского отряда, в результате огнестрельного выстрела был ранен военнослужащий. Об этом сообщают в ГПС.

На место происшествия немедленно вызвали карету "скорой". Врачи транспортировали раненого в ближайшую больницу, но, к сожалению, во время транспортировки военнослужащий умер.

Предварительно, пуля была выпущена из оружия другого военнослужащего, находившегося в пограничном наряде. Его уже задержали.

По данному факту Государственная пограничная служба создала ситуативную группу для проведения расследования, в  известность о ЧП поставили правоохранительные органы, в том числе органы прокуратуры. Сейчас подробно устанавливаются все обстоятельства, которые могли привести к трагедии. На месте работает оперативно-следственная группа.

Напомним, не так давно на  Закарпатье, возле села Великий Бычков Раховского района, произошла стрельба. В результате был ранен начальник погранзаставы на границе с Румынией.

Также сообщалось о подобной ситуации, которая произошла на Волыни.

Ранее мы писали, что начальник отдела пограничной службы "Деловое" майор Вадим Березинский, на которого совершили наезд контрабандисты сигарет в Закарпатской области, скончался в больнице не приходя в сознание.

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Тег Львов, ранение, выстрел, пограничник

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