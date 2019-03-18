Во Львовской области застрелили пограничника
Другого военнослужащего, который находился в пограничном наряде, задержали
Сегодня в одном из подразделений Мостиского отряда, в результате огнестрельного выстрела был ранен военнослужащий. Об этом сообщают в ГПС.
На место происшествия немедленно вызвали карету "скорой". Врачи транспортировали раненого в ближайшую больницу, но, к сожалению, во время транспортировки военнослужащий умер.
Предварительно, пуля была выпущена из оружия другого военнослужащего, находившегося в пограничном наряде. Его уже задержали.
По данному факту Государственная пограничная служба создала ситуативную группу для проведения расследования, в известность о ЧП поставили правоохранительные органы, в том числе органы прокуратуры. Сейчас подробно устанавливаются все обстоятельства, которые могли привести к трагедии. На месте работает оперативно-следственная группа.
Напомним, не так давно на Закарпатье, возле села Великий Бычков Раховского района, произошла стрельба. В результате был ранен начальник погранзаставы на границе с Румынией.
Также сообщалось о подобной ситуации, которая произошла на Волыни.
Ранее мы писали, что начальник отдела пограничной службы "Деловое" майор Вадим Березинский, на которого совершили наезд контрабандисты сигарет в Закарпатской области, скончался в больнице не приходя в сознание.
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