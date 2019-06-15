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Во Львовской области застрелили солдата ВСУ

15 июня, 15:19

Если вину подозреваемого докажут, ему будет грозить от 2 до 10 лет лишения свободы

Фото: AFP

Спустя полтора месяца после гибели на артиллерийском катере "Вышгород" в Одессе моряка из-за огнестрельного выстрела, похожий случай произошел во Львовской области.

Сейчас следователи изучают обстоятельства инцидента в результате которого украинский военнослужащий скончался из-за огнестрельного ранения. 

Как сообщили в Государственном бюро расследований, по самой вероятной версии, другой солдат, нарушив правила обращения с оружием, неосторожно нажал на спусковой крючок, и выстрелив в своего сослуживца, который позже скончался в Яворивской районной больницы.

Известно, трагедия случилась 9 июня, однако номер или месторасположение военчасти не приводится.

На данный момент стрелявшему сообщили подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих").

В связи с этим ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, и, если вину стрелявшего докажут, ему грозит от 2 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в конце прошлого года в котельной военной части, подчиняющейся оперативному командованию "Юг", произошла авария, в результате которой позже скончался 20-летний солдат-срочник.

Мы также писали о жестоком убийстве военнослужащего в городе Чугуев Харьковской области – тело солдата обнаружили в лесопосадке с множественными ножевыми ранениями. 


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Тег солдат, выстрелил, львовская область, огнестрельное оружие, военнослужащий

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