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Во Львовской области женщина получила пожизненный срок

4 октября, 06:28

Этот приговор она получила за убийство знакомой, ее ребенка и соседки

/ Фото: Pixabay

Женщина, которая жестоко убила трех человек, получила пожизненный срок. Инцидент произошел 23 декабря 2015 года в частном доме, что в Сокальском районе Львовской области.Об этом сообщают в прокуратуре.

В тот день злоумышленница ударила масляным обогревателем 8-летнего ребенка знакомой, с которой они совместно распивала спиртное. Причиной стала просьба ребенка прекратить употреблять алкогольные напитки. После этого женщина нанесла два удара по голове матери девочки, от которых она умерла.

На следующий день фигурантка вернулась на место преступления чтобы убедиться, что ее жертвы мертвы. Усомнившись в том, что девочка погибла, убийца нанесла ей 5 ножевых ранений. Все это заметила соседка, которую обвиняемая ударила несколько раз кирпичом по голове.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области цинично убили трех человек: двух женщин и восьмилетнюю девочку. Ребенку перерезали горло.

Напомним, недавно во Львове отец жестоко убил родного сына.

Ранее на Закарпатье закончили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего жителя Берегово, который в прошлом году совершил два убийства – местной жительницы ромской национальности и своей матери.

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Источник: Сегодня

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