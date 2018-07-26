Во Львовской области женщину атаковала змея

Вчера, 12:01

Пострадавшая находится в реанимации

Змея &quot;поцеловала&quot; в руку. Фото: 4lapki.com
Змея "поцеловала" в руку. Фото: 4lapki.com

Во Львовской области змея ужалила 44-летнюю жительницу села Каменка Сколевского района.

"Вечером 25 июля в Сколивскую ЦРБ в реанимационное отделение поступила женщина с диагнозом "укус змеи правой руки", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Как уверяют спасатели ГСЧС, с начала года на территории области в результате укуса змей были госпитализированы 25 человек.

Напомним, недавно в одном из сел Тисменицкого района, что на Прикарпатье, женщина во дворе своего дома обнаружила змеиное гнездо. Рептилии устроили "жилище" под ступеньками старого дома. Там хозяева нашли несколько десятков яиц и  маленьких змеенышей.

А  во Львовской и Черновицкой областях из-за укусов змей пострадали два ребенка. Их жизни ничего не угрожает, однако специалисты говорят, что сейчас рептилии крайне активны.

Также мы писали, что  самая опасная змея западного региона  – это гадюка обыкновенная. 

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области змея укусила 10-летнего мальчика. Ребенок, приехавший в гости к родственникам из Львовской области, попал в реанимацию.
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"Сегодня"

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