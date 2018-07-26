Во Львовской области женщину атаковала змея

Во Львовской области змея ужалила 44-летнюю жительницу села Каменка Сколевского района.

"Вечером 25 июля в Сколивскую ЦРБ в реанимационное отделение поступила женщина с диагнозом "укус змеи правой руки", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Как уверяют спасатели ГСЧС, с начала года на территории области в результате укуса змей были госпитализированы 25 человек.

Напомним, недавно в одном из сел Тисменицкого района, что на Прикарпатье, женщина во дворе своего дома обнаружила змеиное гнездо. Рептилии устроили "жилище" под ступеньками старого дома. Там хозяева нашли несколько десятков яиц и маленьких змеенышей.

А во Львовской и Черновицкой областях из-за укусов змей пострадали два ребенка. Их жизни ничего не угрожает, однако специалисты говорят, что сейчас рептилии крайне активны.

Также мы писали, что самая опасная змея западного региона – это гадюка обыкновенная.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области змея укусила 10-летнего мальчика. Ребенок, приехавший в гости к родственникам из Львовской области, попал в реанимацию.