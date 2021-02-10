Во Львовской области женщину с инфарктом везли к скорой на санках (фото)

Медики не могли добраться к больной из-за снегопада

Во Львовской области медики транспортировали больную женщину на санях. У нее случился инфаркт, но автомобиль скорой помощи не мог проехать в село из-за снежных заносов.

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Об этом сообщили в областном Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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Отмечается, что инцидент случился недалеко от города Жолква. Фельдшер прибыла к пациентке первой и диагностировала инфаркт. Медик обратилась за помощью в Центр экстренной медицинской помощи, чтобы там помогли госпитализировать женщину.

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Однако из-за снегопада и бездорожья медики не смогли подъехать к дому больной, поэтому женщину транспортировали к скорой на санках.

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Напомним, из-за сильных порывов ветра и налипания мокрого снега в Украине остаются обесточенными 62 населенных пункта в пяти областях.

Кроме того, во Львовской области коммунальщик из Бродов придумал свой способ убирать снег на улице. Он запряг коня в сани и катался по городу, таким образом расчищая дорожку.

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