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Во Львовской области жестоко поиздевались над девушкой-сиротой

13 марта, 03:05

Руслан Ровик

После резонанса в социальных сетях копы назначили служебное расследование

В городе Перемышляны во Львовской области жестоко поиздевались над девушкой-сиротой.

Издевательства снял на видео очевидец происшествия, и позже ролик был опубликован в Facebook, где вызвал волну возмущения и гнева, а также множество вопросов к местной полиции.

Как стало известно, девушке по имени Вера – 18 лет, она выпускница Перемышлянского профессионального лицея, родом – из Рогатинского района Ивано-Франковской области.

Как выяснили журналисты ZAXID.NET, после окончания лицея девушка решила остаться в городе и вместе с работницей бара "Автостиль" снимала жилье. Именно в этом баре одна из сотрудниц вылила девушке на голову майонез, а потом вытерла его тряпкой, которой мыла полы.

Также работница бара жестоко избила девушку по рукам, переломав ей пальцы. Эти издевательства были зафиксированы на видео. Инцидент произошел 20 февраля, но известно о нем стало лишь после резонанса в социальных сетях.

По данным местных жителей, полиция в Перемышлянах отказалась принять заявление от потерпевшей и предложили ей обратиться к стражам порядка по месту регистрации – в Ивано-Франковскую область.

Сделали так якобы потому, что родственник владелицы бара – действующий работник полиции из Управления стратегических расследований во Львовской области.

В свою очередь, полицейские заверили, что без заявления потерпевшей реагировать не могут. Начальник местного отдела полиции Александр Прокопчук рассказал, что девушка – совершеннолетняя, 2001 года рождения, а ее родственники обращались в полицию Галича с заявлением о розыске девушки.

Когда ее местонахождение было установлено, стражи порядка пригласили ее в отдел. Это произошло 20 февраля, и тогда в полиции заметили следы избиения девушки, но уголовное производство не открывали – пострадавшая отказалась писать заявление и отправилась в Галич.

"В данный момент имеем такую ситуацию, что у нас был человек, но заявление писать отказался. Но это не лишает ее возможности в любой момент с таким заявлением обратиться. Насколько нам известно, в Галиче она обращалась к врачу, а врач – в полицию. Там у нее взяли заявление по факту телесных повреждений. Наши сотрудники связываются с ней, если она будет подавать заявление – будем проводить расследование", – пообещал Прокопчук.

Полицейский заверил, что его сотрудники изучают сообщения в соцсетях и будут принимать решение.

Позже в полиции Львовской области сообщили, что проведут служебное расследование о действиях перемышлянской полиции и ее реагирования на преступление.

"По этому факту начальник Главного управления Нацполиции во Львовской области Василий Виконский назначил служебное расследование. В случае подтверждения информации о ненадлежащем реагировании материалы служебного расследования будут переданы в ГБР для принятия законного решения", – говорится в официальном сообщении областной полиции.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как женщина в Сумах пришла в бар с пятимесячной дочерью, сильно напилась и за несколько часов ни разу не обратила внимания на ребенка.

Также сообщалось, что в Одессе маленьких детей пришлось спасать от их матери и ее сожителя. Пьяная пара вместе с малышами забаррикадировалась в квартире.

Также в столице мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Одному из них – всего восемь месяцев, второму – два года.

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Источник: Сегодня

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