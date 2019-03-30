Во Львовской области жестоко убили пенсионерку

К убийству женщины причастен ее племянник

Фото: vistanews.ru

Во Львовской области жестоко убили пенсионерку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e4b/faa/5c9e4bfaa4822.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e4b/faa/5c9e4bfaa4822.jpg 2019-03-30T06:35:00+02:00 Запад К убийству женщины причастен ее племянник

На днях в Каменка-Бугский отдел полиции поступило сообщение, что в одном из частных домов райцентра местный житель обнаружил тело своей 82-летней родственницы.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. На теле погибшей полицейские обнаружили многочисленные телесные повреждения. Как предварительно установили эксперты, причиной смерти стали: тупая травма головы и грудной клетки, а также множественные переломы ребер с повреждением внутренних органов.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание – от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Во время досудебного расследования было установлено, что к совершению убийства причастен 54-летний племянник погибшей, с которым они жили в одном доме. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении этого преступления, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Ранее во Львове мертвого мужчинунашли на трамвайной остановке.

А не так давно в Трускавце, что во Львовской области, средь бела дня в канаве обнаружили тело неизвестного.

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