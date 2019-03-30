Во Львовской области жестоко убили пенсионерку
К убийству женщины причастен ее племянник
На днях в Каменка-Бугский отдел полиции поступило сообщение, что в одном из частных домов райцентра местный житель обнаружил тело своей 82-летней родственницы.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. На теле погибшей полицейские обнаружили многочисленные телесные повреждения. Как предварительно установили эксперты, причиной смерти стали: тупая травма головы и грудной клетки, а также множественные переломы ребер с повреждением внутренних органов.
По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание – от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
Во время досудебного расследования было установлено, что к совершению убийства причастен 54-летний племянник погибшей, с которым они жили в одном доме. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении этого преступления, вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Ранее во Львове мертвого мужчинунашли на трамвайной остановке.
А не так давно в Трускавце, что во Львовской области, средь бела дня в канаве обнаружили тело неизвестного.
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