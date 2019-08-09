Девочка-подросток попала в больницу после укуса змеи во Львовской области

Девочка в реанимации в состоянии средней степени тяжести

/ Фото: Pixabay

Во Львовской области змея в очередной раз ужалила школьницу. Так, 7 августа около 15:25 в Сколивскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести госпитализировали жительницу с. Шкло Яворовского района.

"14-летнюю школьницу во время прогулки в поселке Славское Сколевского района, в правую ногу, ужалила змея", – сообщают в ГСЧС.

Напомним, во Львовской области в ночь на 29 июля, около 2:46 в реанимационное отделение Сколивской центральной районной больницы поступила 13-летняя жительница села Завадка с диагнозом – укус змеи левой руки.

Напомним, недавно, 21 июля, во Львовской области в реанимацию Сколевской ЦРБ в состоянии средней степени тяжести доставили ребенка. У 9-летней девочки медики диагностировали "укус змеи в область левой стопы". Как оказалось, змея атаковала школьницу на дороге в село Каменка Сколевского района.

Ранее во Львове после укуса змеи умерла четырехлетняя девочка. После того, как ее атаковала змея, малышка прожила еще три дня.

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