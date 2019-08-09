Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,34

Девочка-подросток попала в больницу после укуса змеи во Львовской области

Сегодня, 07:49

Девочка в реанимации в состоянии средней степени тяжести

/ Фото: Pixabay

Во Львовской области змея в очередной раз ужалила школьницу. Так, 7 августа около 15:25 в Сколивскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести госпитализировали жительницу с. Шкло Яворовского района.

"14-летнюю школьницу во время прогулки в поселке Славское Сколевского района, в правую ногу, ужалила змея", – сообщают в ГСЧС.

Напомним, во Львовской области в ночь на 29 июля, около 2:46 в реанимационное отделение Сколивской центральной районной больницы поступила 13-летняя жительница села Завадка с диагнозом – укус змеи левой руки.

Напомним, недавно, 21 июля, во Львовской области в реанимацию Сколевской ЦРБ в состоянии средней степени тяжести доставили ребенка. У 9-летней девочки медики диагностировали "укус змеи в область левой стопы". Как оказалось, змея атаковала школьницу на дороге в село Каменка Сколевского района.

Ранее во Львове после укуса змеи умерла четырехлетняя девочка. После того, как ее атаковала змея, малышка прожила еще три дня.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Львов реанимация змея Славское

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю
Дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Пограничников
Пограничников "удивил" внедорожник за 90 тысяч евро: украли в Италии, везли в УкраинуЗапад
Во Львове поймали домушника, который взял
Во Львове поймали домушника, который взял "на дело" лестницуЗапад
В центре Львова спасали кота –
В центре Львова спасали кота – "альпиниста"Запад
В Ивано-Франковске открылась выставка бездомного художника
В Ивано-Франковске открылась выставка бездомного художникаЗапад
В Ровенской области спасали брошенную у трассы овчарку: Рома сутки никого не подпускал и ждал хозяина
В Ровенской области спасали брошенную у трассы овчарку: Рома сутки никого не подпускал и ждал хозяинаЗапад

Новости партнеров

Loading...