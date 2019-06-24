Во Львовской области змея укусила молодого мужчину
Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу
В воскресенье, 23 июня, в селе Волосянка Сколевского района местного жителя укусила змея. Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.
Змея укусила 39-летнего мужчину в правое предплечье. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Сколевскую ЦРБ.
Напомним, под Киевом молодую девушку укусила змея. В местной больнице Украинки оказались не готовы к ЧП.
А в Харьковской области женщину, которую укусила гадюка, с помощью санитарного самолета доставили в медицинское учреждение.
Ранее мы писали, что змея укусила американца за глаз: жуткое зрелище сняли на видео. Жителю штата Оклахома повезло, что рептилия была не ядовита.
Ранее в США произошел другой жуткий инцидент со змеей – в округе Майами-Дейд американского штата Флорида убит темный тигровый питон рекордных размеров. Длина пресмыкающегося достигала 5,3 метра, а вес составлял 54 килограмма. Данная рептилия оказалась самым огромным известным представителем своего вида.
Мы также писали о необычной находке, которую совершила жительница американского штата Вирджиния – на нее напала двухглавая змея. Чтобы справиться с пресмыкающимся ей американке пришлось вызывать змееловов.
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