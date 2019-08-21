Во Львовскую область стянули бойцов Нацгвардии: названа причина

/ Фото: НАБУ

Во Львовской области к борьбе со вспышкой африканской чумы свиней привлекли Нацгвардию, сообщает пресс-служба НГУ.

"С 19 августа 2019 вблизи села Кавское Стрыйского района, где 16 августа был зафиксирован падеж поголовья в связи с наличием возбудителя африканской чумы свиней, с целью проведения карантинно-ограничительных мероприятий на ветеринарно-полицейских постах привлекли военнослужащих Национальной гвардии Украины", – говорится в сообщении.

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На дорогах при въезде в эпизоотический очаг, во исполнение решения по предотвращению распространения возбудителя АЧС, нацгвардейцы несут службу на постах вместе с работниками полиции и при участии работников управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины круглосуточно.

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Отметим, что ранее было принято решение объявить карантин сроком на 40 дней в трехкилометровой зоне вокруг вспышки и введен в действие план противоэпизоотических мероприятий на территории вспышки.

Напомним, ранее в Одесской области на берегу реки нашли несколько трупов диких свиней, зараженных АЧС. На месте обнаружения мертвых животных объявлен 40-дневный карантин.

Кроме этого, под Днепром нашли туши свиней, зараженных африканской чумой. Закопали их посреди дороги. Местные говорят, скот здесь дохнет несколько лет подряд. Даже объявили карантин. Кто выбросил туши и не распространилась ли инфекция на соседние села – выясняли "Сегодня".

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