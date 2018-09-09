Водитель маршрутки во Львове выгнал детей из салона из-за отсутствия у них денег

Мать школьников написала об инциденте в соцсетях, после чего водителю объявили выговор

Во Львове братьев-школьников из многодетной семьи водитель маршрутки выгнал из салона из-за отсутствия денег на проезд.

"Мы зашли в маршрутку, водитель спросил, есть ли у нас 5 гривен, ми ответили – нет и он сразу нас выгнал", – рассказал второклассник Максим Кузан.

В свою очередь его брат Юрий добавил, что пытался объяснить водителю, что они из многодетной семьи.

За детьми сразу приехала мама, после чего они вместе отправились искать водителя, который выгнал ребят из транспорта. Тот ничего не отрицал и заявил, что не собирается перевозить льготников. Мама детей опубликовала информацию об инциденте в соцсетях, а также выложила фото водителя и номер маршрутки, на что местные чиновники отреагировали на следующий же день. Водителю объявили выговор.

В управлении транспорта Львовского горсовета утверждают, что вскоре проведут новый конкурс для перевозчиков – и тогда за такое поведение будут еще и штрафовать.

"Будут заключаться новые договоры, в которых уже предусмотрены штрафные санкции не к водителям, а к самим предприятиям и соответственно они будут побуждать водителей не нарушать", – уточнил начальник управления Олег Партыка.

Роман Недилько, который выгнал ребят, свою вину не признает и утверждает, что дети не показали удостоверения.

"Они удостоверения не показывали, а их обязанность – показать. Я их не выгнал, просто сказал, что стоимость проезда 5 гривен – они постояли и пошли", – заявил он.

Транспортники напоминают – бесплатный проезд в общественном транспорте Львова действует не только для льготных категорий. На время учебного года при наличии удостоверения учащегося безвозмездно могут ездить все школьники.

За первую неделю обучения в городское управление транспорта трижды обращались родители, чьим детям водители отказывали в бесплатном проезде. Просят не молчать – фиксировать номер маршрутки, время инцидента и сообщать по горячей линии.