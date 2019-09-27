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Водитель с Буковины лечил нервы пивом, не стесняясь копов: видео

27 сентября, 06:28

Мужчина находился за рулем BMW в "глубоком" нетрезвом состоянии

На Буковине нетрезвый водитель выпил пива на глазах у патрульных, объясняя свой поступок тем, что перенервничал.

"В Черновцах за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили BMW. В ходе проверки документов выяснилось, что у водителя отсутствует полис страхования. Также полицейские заметили у водителя признаки алкогольного опьянения , а водитель начал нервничать и вести себя агрессивно", – сообщают в патрульной полиции.

Водитель всячески пытался избежать прохождения освидетельствования на состояние опьянения: сначала он ждал адвоката, через некоторое время "спешил" по делам, поэтому ждать алкотестер "Драгер" у него не было времени. Впоследствии мужчина сел в свою машину и при полицейских взял у пассажира бутылку с пивом и сделал несколько глотков.

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Мужчина объяснил, что вызвал водителя, который сядет за руль его автомобиля, а он решил выпить пива, поскольку перенервничал и поэтому у него повысилось давление. Водитель, скорее всего не понимал, что избежать ответственности таким образом ему не удастся, а такими действиями только ухудшил свое положение.

На мужчину оформили протокол по ч.4 ст.130 (Применение водителем транспортного средства после дорожно-транспортного происшествия с его участием алкоголя). Ответственность за такое нарушение определяет суд, за это предусмотрен штраф около 20 тыс. гривен с лишением водительских прав на 3 года.. Также, мужчина получил постановление за управление транспортным средством без соответствующих документов.

Ранее на Прикарпатье шесть экипажей полиции догоняли нетрезвого водителя.

Также в Ровно правоохранители задержали водителя, который установил алкогольный рекорд. В крови мужчины нашли 5 промилле алкоголя.

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пиво Буковина Черновцы пьяный водитель копы

Источник: Сегодня

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