Водителя вырезали из салона: в Тернопольской области в ДТП погибли два человека (фото)

В Тернопольской области произошло смертельное ДТП с участием легковушки и микроавтобуса. В результате дорожной аварии погибли два человека.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Отмечается, что инцидент произошел вблизи села Глыбочек утром 18 марта. Автомобиль Volkswagen Sharan выехал на полосу встречного движения, где врезался в микроавтобус Citroen.
На момент аварии в легковушке был только водитель, его вырезали из салона спасатели. Мужчину госпитализировали, однако тот скончался в больнице.
В микроавтобусе ехали три человека. Их также забрала скорая помощь. Один из пассажиров Citroen умер, водителя и другого потерпевшего спасают медики.
Сейчас полиция устанавливает причины аварии.
Напомним, в Тернополе карета скорой помощи с вакциной от коронавируса попала в аварию.
Кроме того, мы писали, что в Одесской области два легковых автомобиля столкнулись с пассажирским автобусом, пострадали три человека.
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