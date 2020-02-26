Водку сливал министр: в Украине уничтожили крупнейшую в истории партию алкоголя

В пригороде Львова состоялась публичная акция по уничтожению крупнейшей в истории Украины партии поддельного алкоголя – 37 тысяч бутылок водки слили в очистные сооружения.

Как сообщили на официальном сайте Министерства юстиции, мероприятие состоялось в Винниках, участие в нем принимал руководитель ведомства – Денис Малюська.

"Это начало утилизации огромной партии поддельного алкоголя. Мы его будем уничтожать таким образом: открывать бутылки и выливать алкоголь в бочки, а потом добавим специальный краситель. Потом этот алкоголь отвезем на очистные сооружения", – рассказал министр.

Отметим, что водка была конфискована в рамках уголовного производства о незаконном производстве алкоголя.

Реклама

"Это крупнейшая в истории Украины публичная утилизация алкоголя. Неизвестно, какие последствия имело бы попадание такого "самопала" на прилавки магазинов. Мы обеспечим уничтожение этой продукции: все действия будут сниматься на видео, чтобы ни у кого не возникло сомнений о судьбе этого конфиската", – заверил Малюська.

Стоит добавить, что алкоголь был изъят в Хмельницкой области еще в 2014 году и "дожидался своего часа" на одном из львовских складов.

В тренде На Одессу надвигается коварная "Зехра": чего ждать

Между тем, в сети появилась забавная карикатура на эту акцию по уничтожению контрафакта – политолог Алексей Голобуцкий забавно обыграл сообщение Минюста кадром из советского фильма.

Ранее мы сообщали о том, как в Днепропетровской области ликвидировали мощное производство контрафактных сигарет – было изъято более 150 тонн сырья и сигарет на сумму в 200 миллионов гривен.

Также напомним, что львовские стражи порядка разоблачили группировку, создавшую крупную сеть по производству и продаже спиртного, которое создавалось из сырья сомнительного качества и могло нанести серьезный ущерб здоровью и жизни людей.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама