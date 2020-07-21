Воевавший в ДАПе "киборг" хочет обменять себя на заложников в Луцке

"Киборг" Вадим Ваврищук, который защищал Донецкий аэропорт в 2014 году, хочет обменять себя на заложников в Луцке.

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"Я готов поменять на себя одного из заложников, женщин, детей, на кого угодно. Кто со мной? Переговорщики МВД и СБУ предложите ему это", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В городе уже ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

Ранее мы сообщали, что захватчик сообщил наличии еще одной мины в городе, которую он может подорвать дистанционно. Правоохранители проверяют информацию. Кроме того, он не разрешил передать воду заложникам в Луцке.

Незадолго до случившегося захватчик заложников опубликовал видео на Youtube, в котором он поздравляет "с днем антисистемы" и призывает "праздновать правду".

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Все подробности инцидента читайте в материале сайта "Сегодня": "Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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