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Волочил через пол города. В центре Львова произошла жуткая авария – новые подробности (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
20 ноября, 20:45
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Маршрутка сбила две монахини, которые на рассвете шли на утреннюю мессу в Латинский кафедральный собор

На пешеходном переходе во Львове маршрутка сбила двух монахинь. Одна – выжила. А вторая – зацепилась за кузов автобуса – и тот тянул ее еще семь километров. Почему водитель вовремя не остановился? Детали потрясающей аварии – от корреспондента "Сегодня" Александры Стасишин.

Момент, когда маршрутка сбивает пешеходов, зафиксировали камеры наблюдения. Это – видео не для слабонервных. Здесь хорошо видно – женщины переходят дорогую зеброй. Микроавтобус сбивает их, на мгновение притормаживает и снова уезжает. Очевидцы вызвали полицию.

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"На месте происшествия была одна потерпевшая, получившая незначительные телесные повреждения из медицинского учреждения была отпущена домой. Второй потерпевшей на месте происшествия не было. В дальнейшем тело было обнаружено на другой улице. На значительном расстоянии", – говорит заместитель начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта Нацполиции во Львовской области Михаил Сас.

Маршрутка сбила две монахини, которые на рассвете шли на утреннюю мессу в Латинский кафедральный собор. Старшая – 67-летняя настоятельница сестер францисканок Семьи Марии. У нее незначительные травмы. А младшая монахиня – работала на кухне приходской плебании.

48-летняя монахиня оказалась между колесами автобуса. А водитель – от центра через пол города с пассажирами в салоне – проехал еще более десятка остановок. А когда остановился, в конце концов, тело женщины выпало из-под маршрутки.

Что говорят коллеги

Виктор, так зовут 47-летнего водителя маршрутки, первым уехал в рейс. Его коллеги никак не возьмут в толк, как такое могло случиться.

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"Не курит, не пьет, как такое получилось, то все в шоке, весь маршрут и все начальство", – говорят на работе.

Говорят: столь страшных последствий этой аварии могло бы и не быть.

"Если бы он остановился хотя бы вызвать скорую там этой женщине, то этого бы не было. Я не знаю, что у него в голове творится, но фактически бежать с места происшествия в настоящее время, когда у нас повсюду камеры, то нет смысла, не разумно просто на просто", – говорит водитель маршрутки Юрий Лесович.

Водителя уже проверили – алкоголь не употреблял. А почему не остановился – объяснит полиции. Для прессы – неразговорчивый.

Виктору уже вручили подозрение. Впоследствии должны избрать меру пресечения. За совершенное водителю грозит до 8 лет за решеткой.

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